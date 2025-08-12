«Сплетни». Медведев о слухах про интерес «Зенита» к форварду «Фиорентины» Бельтрану
В «Зените» опровергли слухи про интерес к Лукасу Бельтрану.
Ранее журналист Марко Джордано сообщил в соцсети X, что петербургский клуб интересуется нападающим «Фиорентины» и готов предложить 10 млн евро за аргентинца.
«Сплетни», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
В прошлом сезоне Серии А 24-летний Бельтран провел 33 матча, забил 5 голов и отдав 4 результативные передачи. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ТАСС
