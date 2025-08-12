«Сплетни». Медведев о слухах про интерес «Зенита» к форварду «Фиорентины» Бельтрану

В «Зените» опровергли слухи про интерес к Лукасу Бельтрану.

Ранее журналист Марко Джордано сообщил в соцсети X, что петербургский клуб интересуется нападающим «Фиорентины» и готов предложить 10 млн евро за аргентинца.

«Сплетни», – сказал председатель правления «Зенита » Александр Медведев .

В прошлом сезоне Серии А 24-летний Бельтран провел 33 матча, забил 5 голов и отдав 4 результативные передачи. Его подробная статистика – здесь .