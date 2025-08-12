  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Сплетни». Медведев о слухах про интерес «Зенита» к форварду «Фиорентины» Бельтрану
13

«Сплетни». Медведев о слухах про интерес «Зенита» к форварду «Фиорентины» Бельтрану

В «Зените» опровергли слухи про интерес к Лукасу Бельтрану.

Ранее журналист Марко Джордано сообщил в соцсети X, что петербургский клуб интересуется нападающим «Фиорентины» и готов предложить 10 млн евро за аргентинца.

«Сплетни», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

В прошлом сезоне Серии А 24-летний Бельтран провел 33 матча, забил 5 голов и отдав 4 результативные передачи. Его подробная статистика – здесь.  

Кто выиграет Суперкубок Европы?534 голоса
ПСЖПСЖ
ТоттенхэмТоттенхэм
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ТАСС
logoЗенит
возможные трансферы
logoсерия А Италия
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Медведев
ТАСС
logoЛукас Бельтран
logoФиорентина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Зенит» может подписать Клейтона за 14-17 млн евро. «Порту» и «Спортинг» также интересуются форвардом «Риу Аве»
20сегодня, 01:30
Витцель отказался переходить в «Удинезе». Экс-игрок «Зенита» и «Атлетико» уже договорился о зарплате
510 августа, 19:41
Хавбек «Зенита» Ду Кейрос близок к переходу в «Эльче»
19 августа, 10:58
Главные новости
Доннарумма – приоритет для «Ман Сити» на случай ухода Эдерсона. Контакты с окружением вратаря «ПСЖ» уже были (RMC Sport)
2327 минут назад
Казанский о потолке зарплат в РПЛ: «В КХЛ богатые беднее не стали, а бедные не стали претендентами. Почему бы не помогать клубам зарабатывать? А не влезать в бухгалтерию»
1130 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Акрон» против ЦСКА, «Зенит» примет «Рубин», «Спартак» сыграет с «Динамо» Махачкала
6346 минут назадLive
Матч России и Иордании пройдет на стадионе «Спартака»
1450 минут назад
Левандовски об отмене «Золотого мяча» в 2020-м: «До сих пор не знаю, почему так произошло. Это был лучший период в моей карьере»
3055 минут назад
Радимов о российском тренере для «Спартака»: «Только Шалимов на ум приходит. Саламыч уже занят, к сожалению»
2756 минут назад
Влахович может остаться в «Юве» – предложений от топ-команд не поступало. Форвард готов провести сезон на скамейке, но не терять зарплату в 12 млн евро (GdS)
17сегодня, 12:55
Казанский об ужесточении лимита в РПЛ: «Переставленные кровати». Любое искусственное ограничение вредно. Сколько было вариантов? Ни разу это не привело к вспышке талантов отечества»
45сегодня, 12:37
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. «Динамо» Киев в гостях у «Пафоса», «Кайрат» – у «Слована», «Фенербахче» Моуринью примет «Фейеноорд», «Бенфика» против «Ниццы»
14сегодня, 12:22
Радимов о Станковиче: «Он как Абаскаль начал действовать. После «Локомотива» сказал, что победила команда, которая больше хотела. Это занавес, он точно не управляет «Спартаком»
14сегодня, 12:15
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Милонов про Сафоноа и Забарного в «ПСЖ»: «Вопрос не в том, где человек родился, а что у него в мозгах. Они спортсмены, играют во французском клубе – какая им разница»
67 минут назад
«Милан» отдал хавбека Бондо в аренду в «Кремонезе»
16 минут назадФото
«Парма» хочет 30 млн евро и бонусы за Леони. Защитник интересен «Ливерпулю»
118 минут назад
Спаллетти об уходе из сборной Италии: «Я не способствовал развитию команды – сожалею, что обманул ожидания. Гаттузо сможет пройти отбор на ЧМ, желаю ему удачи»
131 минуту назад
Отец Сафонова об уходе сына из «ПСЖ»: «Ничего об этом не знаю, не получал информацию. Про слухи не разговариваем»
139 минут назад
«Акрон» – ЦСКА. Кисляк и Марадишвили играют. Онлайн-трансляция
1145 минут назадLive
«Локомотив» принимает «Балтику». Железнодорожники, приходите поддержать команду в домашнем кубковом матче!
сегодня, 13:00Реклама
Канчельскис о возможном уходе Сафонова из «ПСЖ» после подписания Забарного: «Это будет позор для великого клуба. У них президент араб – ему какое дело до мнения украинского игрока?»
25сегодня, 12:52
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. «Шелбурн» сыграет с «Риекой», ПАОК Чалова и Оздоева, «Шахтер» и «Ноа» проведут матчи в четверг
1сегодня, 12:43
«Пэлас» о том, что CAS поддержал исключение из ЛЕ: «Некоторые клубы и отдельные лица обладают привилегиями. Отсутствие уважения к закону приводит к заранее определенному исходу»
4сегодня, 12:23