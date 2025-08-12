Румменигге о росте стоимости трансферов: «Она амортизируется на весь срок контракта. Увеличение зарплат – гораздо большая проблема. Но «ПСЖ» показал, что все можно повернуть назад»

Карл-Хайнц Румменигге назвал проблемой рост зарплат в футболе.

– Динамику трансферных сумм нужно рассматривать в контексте доходов клуба. В 2000 году доходы «Баварии» составляли 283 млн немецких марок, что эквивалентно 144,7 млн евро; в прошлом году – 951,5 млн евро, то есть более чем в шесть раз больше.

Проблема не в суммах трансферов – они амортизируются на протяжении срока контракта. В случае с Харри Кейном при четырехлетнем контракте 100 миллионов евро обременяют «Баварию» лишь на 25 миллионов евро в год.

Гораздо большей проблемой является рост зарплат. Мы в «Баварии» тоже иногда платим зарплаты, которые слишком высоки по сравнению с ценностью, которую получает клуб.

– Можно ли это исправить?

– Конечно, как показал «ПСЖ ». Все можно повернуть назад – нужно лишь внедрять изменения разумно и последовательно.

– Как этим летом с Лероем Сане?

– Его контракт истекал. Все остальное – его личное решение, которое нужно уважать, – сказал в интервью Kicker член наблюдательного совета «Баварии» Румменигге .