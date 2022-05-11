Паоло Ваноли: «Енисей» приедет, чтобы победить, это отличная команда. «Спартак» должен быть психологически готов»

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Паоло Ваноли поделился ожиданиями перед матчем «Спартака» и «Енисея».

– Сегодня команда тренировалась на большом стадионе, на основной арене, такое случается нечасто. Почему приняли такое решение? В том числе, чтобы команда почувствовала важность предстоящего матча?

– Действительно, это решение связано с этим, потому что впереди нас ждет большой матч. Это большая возможность, и мы должны воспользоваться ей, выжать из этого максимум. Поэтому мы должны быть готовы и физически, и психологически. И я посчитал, что правильным будет тренироваться здесь.

– В каком состоянии сейчас команда с учетом насыщенного графика, все ли ребята в порядке после матча с «Уралом»?

– Мы хорошо поработали еще на сборах, поэтому сейчас команда, на мой взгляд, находится в хорошей форме. И в последних двух матчах ребята это показывали. Да, бывает, что на протяжении всех 90 минут нам не хватает последовательности, но тем не менее положительный итог есть.

– Что вы можете сказать о сопернике, о красноярском «Енисее»? Чем опасна эта команда?

– «Енисей» – отличная команда, они хорошо проводят сезон. И в чемпионате, и особенно в Кубке. Они хорошо готовы, у них отличный тренер.

Уверен, что они приедут сюда, чтобы победить, поэтому мы должны быть, прежде всего, психологически готовы к этой встрече.

– Вы одержали две победы подряд. Чувствуете ли вы, что это помогает появиться тому духу победителя, о важности которого вы неоднократно уже говорили?

– Конечно, это помогает. Уверенность в своих силах всегда повышает и самооценку. Это очень важно. Но еще раз повторю, это большой процесс, это путь, который нам нужно пройти, но, конечно, положительный результат помогает.

– В последних матчах «Спартак» использовал различные схемы. Говорит ли это о том, что вы до сих пор в поиске находитесь? Или это та гибкость, которая необходима любой большой команде?

– Современный футбол он такой, он должен быть функциональным, разнообразным. И у нас есть футболисты, у которых разные характеристики и которые позволяют менять схему. Поэтому это связано именно с этим. Мы должны использовать это, – сказал тренер «Спартака» перед 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.

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