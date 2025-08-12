  • Спортс
  • Радимов о Станковиче: «Он как Абаскаль начал действовать. После «Локомотива» сказал, что победила команда, которая больше хотела. Это занавес, он точно не управляет «Спартаком»
14

Радимов о Станковиче: «Он как Абаскаль начал действовать. После «Локомотива» сказал, что победила команда, которая больше хотела. Это занавес, он точно не управляет «Спартаком»

Владислав Радимов оценил поведение Деяна Станковича.

«У меня сложилось мнение, что Станкович как Абаскаль начал действовать. Помните, Гильермо нарывался – мне Бог с составом подсказал, еще что-то. Над журналистами издевался... Вот, мне кажется, сейчас происходит то же самое со Станковичем.

Поразительно, как он на флеш-интервью после игры [с «Локомотивом (2:4)] сказал, что победила команда, которая больше хотела. Если это не погрешности перевода, то это все – занавес. Он точно не управляет командой.

В профессиональном футболе ты должен доносить до игроков, и либо ты не доносишь, либо игроки тебя не слушают, но это непорядок. И мы это видим, да? Тогда получается, что Станкович хочет свалить как можно быстрее.

И я бы был уверен в этом, если бы не видел, что в прошлом году «Спартак» при Станковиче осенью всех поразил. Но вот эти покупки непонятные, которых не может он организовать, не понимает какую схему играть, что вообще делать...» – сказал бывший полузащитник «Зенита».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
