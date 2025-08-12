  • Спортс
  • Петржела о потолке зарплат в РПЛ: «Плохая идея. Самые большие деньги получают иностранцы. Зачем тогда столько легионеров? У «Зенита» все южноамериканцы, еще и игра говно»
Петржела о потолке зарплат в РПЛ: «Плохая идея. Самые большие деньги получают иностранцы. Зачем тогда столько легионеров? У «Зенита» все южноамериканцы, еще и игра говно»

Властимил Петржела назвал плохой идеей введение потолка зарплат в Мир РПЛ.

«Потолок зарплат – плохая идея. Это просто плохо. Невозможно, чтобы для всех игроков был потолок. Руководству клубов это точно мешать не будет, а между игроками это будет сказываться. Никто не будет играть при потолке, никто не захочет приезжать.

Разве это поможет уравнять зарплаты среди россиян? Ведь самые большие деньги получают иностранцы. Не понимаю, зачем приглашать тогда столько легионеров? Не понимаю, почему у «Зенита» все южноамериканцы, еще и игра говно. Надо наоборот ставить молодых ребят из академии – всегда об этом говорю.

У молодых не будет больших зарплат. Так что мне вообще не нравятся никакие потолки», – сказал бывший главный тренер «Зенита».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
