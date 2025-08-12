Орлов о последствиях ужесточения лимита: «Представляете, какая игра агентов начнется? Цены и зарплаты снова повысятся. Большинство тренеров считают, что лучше бы лимитов не было»

Геннадий Орлов оценил возможные последствия ужесточения лимита в РПЛ.

«Разные мнения есть относительно лимита. Я многих наших тренеров знаю давным-давно. Проводились опросы на этот счет. И большинство из них считают, что лучше бы вообще не было никаких лимитов. У нас же благодаря лимиту сформировалось такое понятие, как «футболист с российским паспортом».

Предположим, введут пропорцию: 6+5 в стартовом составе. Вы представляете, какая начнется игра агентов и какая головная боль снова возникнет у команд? Как начнут переманивать россиян из клуба в клуб! Цены и зарплаты снова повысятся. Цена качеству и близко не будет соответствовать! Мы это все уже проходили.

Футболисты, как и любые спортсмены, должны выигрывать конкуренцию. Сколько примеров мы видим, когда человек приходит в команду и останавливается в росте! А почему? Так он уже доволен контрактом, и все. Эта проблема у нас сплошь и рядом. Поэтому я и призываю послушать тренеров», – сказал комментатор.