Мората обвинил «Галатасарай» в невыполнении обязательств: «Уважение к обещаниям и фундаментальным ценностям не соблюдались. Мне пришлось отказаться от части зарплаты»

Альваро Мората обвинил «Галатасарай» в нарушении обязательств.

Ранее стало известно, что испанский форвард перейдет в «Комо » из «Милана» после досрочного расторжения аренды с «Галатасараем ». Сообщалось, что Мората отказался от суммы около 650 тысяч евро.

«Дорогие болельщики «Галатасарая» и народ Турции! Я хочу искренне поблагодарить вас за ту теплоту, доброжелательность и поддержку, которые вы мне оказали. Вы дали мне почувствовать себя желанным гостем с самого первого дня, и ваша поддержка стала одной из самых необыкновенных в моей карьере.

К сожалению, того же самого я не могу сказать о своем опыте взаимодействия с клубом. Были моменты, когда данное слово и уважение к фундаментальным ценностям не соблюдались. До самого конца взятые на себя обязательства так и не были выполнены, и в итоге у меня не осталось иного выбора, кроме как отказаться от части зарплаты и других контрактных прав, которые я уже заслужил своей работой (опубликованная сумма неверна).

Для меня и в жизни, и в работе существуют принципы, которые нельзя нарушать, такие как уважение прав каждого человека. Отказ признавать и выплачивать то, что было заработано, для меня неприемлем и противоречит ценностям справедливости и профессионализма, в которые я верю. Я знаю, что об этом часто не говорят открыто, но считаю правильным дать болельщикам настоящее объяснение произошедшего.

Вы и город Стамбул навсегда останетесь в моем сердце, и я желаю вам всего наилучшего – сегодня и в будущем. Особую благодарность хочу выразить тренеру и его потрясающему штабу – я уверен, что вы продолжите писать историю «Галатасарая». От всего сердца благодарю всех моих одноклубников за совместно пережитые моменты, а также всех людей, работающих на тренировочной базе. С любовью, Альваро », – написал Мората.