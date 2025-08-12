  • Спортс
  FA дисквалифицировала экс-судью Кута, назвавшего Клоппа «полным мудаком», на 8 недель
FA дисквалифицировала экс-судью Дэвида Кута за высказывания о Юргене Клоппе.

В ноябре 2024 года было опубликовано записанное в 2020 году видео, в котором Кут комментирует игру «Ливерпуля» и называет Юргена Клоппа «полным мудаком». После этого Дэвид был уволен PGMOL и отстранен УЕФА до лета 2026 года.

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила Кута в использовании оскорбительных слов и назвала отягчающим обстоятельством ссылку на национальность.

Как передает BBC, FA дисквалифицировала Кута на 8 недель, а также обязала его пройти очную образовательную программу.

В письменном обосновании вердикта отмечается, что экс-арбитр «выразил глубокое раскаяние» и признал, что его комментарии были «грубыми и неуместными».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
