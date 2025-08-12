10

Лодыгин перешел в «Левадиакос». Это шестой клуб экс-вратаря «Зенита» в Греции

Юрий Лодыгин перешел в «Левадиакос».

Об этом сообщила пресс-служба левадийского клуба. 35-летний российский вратарь ранее покинул «Панатинаикос», за который выступал 3 года.

«Левадиакос» – шестой клуб Лодыгина в Греции. Помимо «Левадиакоса» и «Панатинаикоса», в его карьере также были «Ксанти», «Эордаикос», «Олимпиакос» и ПАС. 

С 2013 по 2019 годы Лодыгин выступал за «Зенит». 

Изображение: levadiakosfc.gr

