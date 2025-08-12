Лодыгин перешел в «Левадиакос». Это шестой клуб экс-вратаря «Зенита» в Греции
Юрий Лодыгин перешел в «Левадиакос».
Об этом сообщила пресс-служба левадийского клуба. 35-летний российский вратарь ранее покинул «Панатинаикос», за который выступал 3 года.
«Левадиакос» – шестой клуб Лодыгина в Греции. Помимо «Левадиакоса» и «Панатинаикоса», в его карьере также были «Ксанти», «Эордаикос», «Олимпиакос» и ПАС.
С 2013 по 2019 годы Лодыгин выступал за «Зенит».
Изображение: levadiakosfc.gr
Кто выиграет Суперкубок Европы?510 голосов
ПСЖ
Тоттенхэм
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Левадиакоса»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости