В Ла Лиге и Сегунде будут объявлять назначения арбитров за день до матчей. Это часть мер по реорганизации судейского корпуса
В Испании перестанут заранее оглашать судейские назначения на матчи.
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявила, что с нового сезона судейские бригады в Ла Лиге и Сегунде будут обнародоваться за день до проведения каждого матча.
Отмечается, что данное решение стало частью принятых мер по реорганизации судейского корпуса, одобренных всеми сторонами испанского футбола.
Матчи 1-го тура Ла Лиги пройдут с 15 по 19 августа.
Кто выиграет Суперкубок Европы?512 голосов
ПСЖ
Тоттенхэм
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт RFEF
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости