В Ла Лиге и Сегунде будут объявлять назначения арбитров за день до матчей. Это часть мер по реорганизации судейского корпуса

В Испании перестанут заранее оглашать судейские назначения на матчи.

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявила, что с нового сезона судейские бригады в Ла Лиге и Сегунде будут обнародоваться за день до проведения каждого матча.

Отмечается, что данное решение стало частью принятых мер по реорганизации судейского корпуса, одобренных всеми сторонами испанского футбола.

Матчи 1-го тура Ла Лиги пройдут с 15 по 19 августа.