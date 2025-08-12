Забарный о «ПСЖ»: «Очень рад перейти в лучший клуб мира с лучшим проектом»
Илья Забарный высказался после подписания контракта с «ПСЖ».
Защитник сборной Украины перешел в парижский клуб из «Борнмута» за 67 млн евро.
«Очень рад присоединиться к «ПСЖ», лучшему клубу в мире с лучшим проектом.
Я здесь, чтобы полностью отдаваться на поле, и я с нетерпением жду своего дебюта и встречи с болельщиками», – сказал Забарный.
Кто выиграет Суперкубок Европы?516 голосов
ПСЖ
Тоттенхэм
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «ПСЖ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости