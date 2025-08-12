  • Спортс
  «МЮ» интересуется Упамекано. Агент защитника «Баварии» предложил его клубам АПЛ, включая «Юнайтед» (Кристиан Фальк)
26

«МЮ» интересуется Упамекано. Агент защитника «Баварии» предложил его клубам АПЛ, включая «Юнайтед» (Кристиан Фальк)

«МЮ» рассматривает Дайо Упамекано в качестве усиления обороны.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, «Манчестер Юнайтед» включил 26-летнего защитника в свой список, поскольку его контракт истекает следующим летом.

«Бавария» активно пытается договориться с Упамекано о новом соглашении, но переговоры почти не продвигаются. Это вызывает раздражение в мюнхенском клубе, там не хотят повторения истории с Лероем Сане, перешедшим в «Галатасарай» свободным агентом. 

Интерес со стороны «МЮ» осложняет ситуацию с продлением француза. Более того, агент Упамекано, Мусса Сиссоко, предложил своего клиента клубам АПЛ, включая «Манчестер Юнайтед».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: CF Bayern Insider
logoБавария
возможные трансферы
logoбундеслига Германия
агенты
logoДайо Упамекано
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
