«Тоттенхэм» начал переговоры по Эзе и надеется опередить «Арсенал». Отступные хавбека «Пэлас» в размере 68 млн фунтов перестанут действовать в пятницу
«Тоттенхэм» начал работу над трансфером Эберечи Эзе.
Как сообщает The Guardian, «шпоры» начали переговоры с «Кристал Пэлас» о трансфере 27-летнего полузащитника. «Тоттенхэм» надеется опередить «Арсенал», которому для подписания Эзе необходимо продать ряд игроков атаки – в частности, клуб могут покинуть Леандро Троссард и Фабиу Виейра.
Отступные Эзе по контракту с «Кристал Пэлас» составляют 68 млн фунтов – «Тоттенхэм» не намерен их активировать, но их действие прекратится уже в пятницу. При этом считается, что Эзе в случае ухода из «Пэлас» предпочтет перейти в «Арсенал», что может стать проблемой для потенциальной сделки.
