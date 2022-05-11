Юрий Семин: «В России сильная тренерская школа. Чем Ваноли превосходит Осинькина? При равных условиях выигрывают российские тренеры»

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Юрий Семин считает российскую тренерскую школу сильной.

«Российская тренерская школа есть, она будет продолжаться. Но мы должны брать самые лучшие разработки и идеи, которые есть, наверное, в направлении испанского, германского, итальянского футбола.

Но мы ни в коем случае не должны забывать про то, что у нас были такие выдающиеся тренеры, которые превосходили зарубежных. Когда был Советский Союз, на тренировки Лобановского ходили все. Я вспоминаю наши юношеские и молодежные команды России, когда Игнатьев для основной сборной воспитывал по 20-30 игроков, которые дальше продолжали играть.

Невыход молодежной и юношеской сборных считался катастрофой. Поэтому мы должны обязательно учитывать новые направления, но и не забывать старые: выносливость, традиции русского человека, который всегда был очень крепким.

Полностью не согласен с теми, кто считает, что в России слабая тренерская школа, она сильная. Вот сегодня равные условия для всех тренеров. Вот чем Паоло Ваноли превосходит Игоря Осинькина? Бюджет «Спартака» в пять раз больше, чем в «Крыльях Советов», а лучше играет Осинькин со своей командой.

Сегодня в «Локомотиве» есть тренер Марвин Комппер. Вы мне скажите, где Комппер и где Владимир Федотов? При равных условиях, которые есть, выигрывают, конечно, российские тренеры. Вы им доверьте этих ребят, они знают все традиции российского футбола.

Сегодня первое место в чемпионате России занимает «Зенит», тренер – российский специалист Сергей Семак. Второе место объективно занимает Сандро Шварц, потому что это серьезный специалист, который приехал работать. Дальше «Сочи» Федотова, затем ЦСКА Березуцкого. А где Ваноли со «Спартаком»?

В прессе за счет агентов и за счет общей ситуации, когда приезжает иностранец, забываются российские тренеры. А мы должны воспитывать дальше таких отечественных тренеров, как Лобановский, Олег Романцев, Валерий Газзаев.

Кто со «Спартаком» столько выиграл, сколько Романцев? Никто. В «Локомотиве», кроме Семина, кто-то и что-то выиграл? Нет», – сказал бывший тренер «Локомотива».

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