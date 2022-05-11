Юрий Семин: «В России сильная тренерская школа. Чем Ваноли превосходит Осинькина? При равных условиях выигрывают российские тренеры»

Юрий Семин считает российскую тренерскую школу сильной.

«Российская тренерская школа есть, она будет продолжаться. Но мы должны брать самые лучшие разработки и идеи, которые есть, наверное, в направлении испанского, германского, итальянского футбола.

Но мы ни в коем случае не должны забывать про то, что у нас были такие выдающиеся тренеры, которые превосходили зарубежных. Когда был Советский Союз, на тренировки Лобановского ходили все. Я вспоминаю наши юношеские и молодежные команды России, когда Игнатьев для основной сборной воспитывал по 20-30 игроков, которые дальше продолжали играть.

Невыход молодежной и юношеской сборных считался катастрофой. Поэтому мы должны обязательно учитывать новые направления, но и не забывать старые: выносливость, традиции русского человека, который всегда был очень крепким.

Полностью не согласен с теми, кто считает, что в России слабая тренерская школа, она сильная. Вот сегодня равные условия для всех тренеров. Вот чем Паоло Ваноли превосходит Игоря Осинькина? Бюджет в пять раз больше, чем в «Крыльях Советов», а лучше играет Осинькин со своей командой.

Сегодня в «Локомотиве» есть тренер Марвин Комппер. Вы мне скажите, где Комппер и где Владимир Федотов? При равных условиях, которые есть, выигрывают, конечно, российские тренеры. Вы им доверьте этих ребят, они знают все традиции российского футбола.

Сегодня первое место в чемпионате России занимает , тренер – российский специалист . Второе место объективно занимает Сандро Шварц, потому что это серьезный специалист, который приехал работать. Дальше Федотова, затем ЦСКА Березуцкого. А где Ваноли со «Спартаком»?

В прессе за счет агентов и за счет общей ситуации, когда приезжает иностранец, забываются российские тренеры. А мы должны воспитывать дальше таких отечественных тренеров, как Лобановский, Олег Романцев, Валерий Газзаев.

Кто со «Спартаком» столько выиграл, сколько Романцев? Никто. В , кроме Семина, кто-то и что-то выиграл? Нет», – сказал бывший тренер «Локомотива».

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