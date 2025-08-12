  • Спортс
  • «Пэлас» о том, что CAS поддержал исключение из ЛЕ: «Некоторые клубы и отдельные лица обладают привилегиями. Отсутствие уважения к закону приводит к заранее определенному исходу»
4

«Кристал Пэлас» раскритиковал CAS и УЕФА после запрета на участие в Лиге Европы.

Напомним, ранее УЕФА не разрешил лондонскому клубу, выигравшему Кубок Англии, участвовать в Лиге Европы из-за «Лиона» – до июня у них был один владелец, Джон Текстор. «Орлов» перевели в Лигу конференций.

«Кристал Пэлас» обжаловал это решение в CAS, но в понедельник спортивный арбитражный суд постановил, что оно должно остаться в силе. Таким образом, в Лиге Европы вместо лондонцев сыграет «Ноттингем Форест».

«В то время, когда мы должны были бы праздновать нашу победу в Суперкубке Англии на «Уэмбли», решение УЕФА, которое поддержал Спортивный арбитражный суд, показывает, что спортивные заслуги становятся бессмысленными.

Когда в тот знаменательный майский день мы выиграли Кубок Англии у «Манчестер Сити», наши игроки и тренер заслужили право играть в Лиге Европы. Нам отказали в такой возможности. Похоже, что некоторые клубы, организации и отдельные лица обладают уникальными привилегиями и властью.

Это растущее и нездоровое влияние разрушило надежды и мечты болельщиков «Кристал Пэлас» и не сулит ничего хорошего амбициозным командам по всей Европе, стремящимся к прогрессу, в то время как правила и санкции применяются самым грубым образом. Мультиклубные структуры скрываются за маской «слепого доверия», в то время как клубам наподобие нашего, которые вообще не связаны с другими клубами, запрещено участвовать в одном соревновании. Чтобы усилить несправедливость, клубам, которые, по-видимому, имеют неформальные договоренности друг с другом, разрешается такое участие и даже, возможно, матчи друг против друга.

Мы уважаем членов трибунала CAS, но этот процесс направлен на то, чтобы серьезно ограничить, а в нашем случае сделать практически невозможным справедливое судебное разбирательство. Отказ во всех запросах о раскрытии информации для получения переписки между соответствующими сторонами, отказ в даче свидетельских показаний вовлеченными лицами и общее отсутствие формальностей и уважения к закону означают, что решения не могут быть должным образом оспорены, что приводит к заранее определенным результатам.

Решение УЕФА имеет более широкие последствия для управления в этом виде спорта. Сочетание плохо продуманных правил и их неравного применения означает, что наши болельщики будут лишены возможности увидеть, как команда впервые в своей истории выступит в Лиге Европы.

Это должно стать поворотным моментом для футбола.

УЕФА должен выполнить свой мандат по принятию согласованных правил, которые должным образом доводятся до сведения общественности и применяются, с разумными сроками устранения неопределенности и последовательными санкциями, при равном отношении ко всем клубам и надлежащем процессе обжалования. Европейский суд дал понять, что в будущем решения, подобные этому, будут более тщательно изучаться национальными судами. Только тогда справедливость и надлежащая правовая процедура будут соблюдены в отношении каждой команды.

Несмотря на то, что мы продолжаем консультироваться с юристами относительно дальнейших шагов, мы будем выступать в Лиге конференций с той же решимостью и волей к победе, которые характеризуют этот невероятный клуб», – говорится с заявлении «Кристал Пэлас».

Кто выиграет Суперкубок Европы?528 голосов
ПСЖПСЖ
ТоттенхэмТоттенхэм
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Кристал Пэлас»
