Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что мог возглавить «Спартак».
— Безразличны ли к тому, что вам так и не довелось потренировать «Спартак», в историю которого вы как игрок вошли, забив два первых гола команды в еврокубках?
— Это было возможно в один момент. В самом конце 1988 года у Николая Петровича Старостина первым номером шел Романцев, вторым — Семин. Если бы Олег отказался, может, я бы «Спартак» и возглавил.
В предыдущем сезоне «Локомотив» занял восьмое место, что для той команды, только вышедшей в Высшую лигу, было серьезным достижением.
— У вас был со Старостиным разговор?
— Раньше многое решали профсоюзы. У меня был разговор с одним из профсоюзных руководителей.
— Федун вас никогда не звал в «Спартак»?
— Нет. Мы даже лично не знакомы, никогда не общались. Пожимали при встречах руки, но не более, – сказал Семин.
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