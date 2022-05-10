Нойер о вылете от «Вильярреала»: «Никогда нельзя считать, что выйдешь в следующий раунд. Нужно серьезно относиться ко всем соперникам»

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия Вильярреал Лига чемпионов УЕФА Футбол

Мануэль Нойер высказался о вылете из Лиги чемпионов. 

«Бавария» проиграла «Вильярреалу» в четвертьфинале турнира (0:1, 1:1). 

«В кубковых соревнованиях нас не было на важной стадии.  К сожалению, это факт, мы должны играть лучше. 

Никогда нельзя считать, что мы, «Бавария», выйдем в следующий раунд. Мы должны серьезно относиться ко всем соперникам, и нужно учитывать это в новом сезоне!» – сказал вратарь «Баварии». 

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