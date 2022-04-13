Хавбек «Вильярреала» Капу о «Баварии»: «Их слова в прессе нас мотивировали. Им не хватало скромности, а мы шокировали всю Европу»

Полузащитник «Вильярреала» высказался о выходе в полуфинал .

В 1/4 финала испанцы прошли «Баварию». В первом матче одержал победу со счетом 1:0, вторая игра завершилась вничью – 1:1.

«Я полон эйфории, мы на седьмом небе от счастья. То, что они говорили в прессе, мотивировало нас. Я думаю, им немного не хватало скромности.

Это невероятно, я думаю, мы шокировали всю Европу! Мы были крепки, мы знали, что будем страдать, но у нас был план, который состоял в том, чтобы позволить им подойти к воротам и хорошо защищаться.

Мы знали, что у нас будет шанс. Мы показали это, мы сделали ставку на это, одного гола было достаточно, чтобы пройти в полуфинал. Мы охотники (смеется)!

На самом деле нет, я не думаю, что мы охотники, но мы сплоченная команда, мы играем от души и максимально используем моменты. Это мечта, мы должны извлечь из нее максимум пользы.

Мы не выиграли ни одного кубка, мы ничего не выиграли, мы просто вышли полуфинал, это исторический момент для клуба и игроков», – сказал Капу L’Equipe.