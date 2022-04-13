Павар об 1:1 с «Вильярреалом»: «Нас взбесил вылет из ЛЧ, потому что по сравнению с первым матчем мы играли хорошо»

высказался о вылете «Баварии» из .

В первом матче 1/4 финала мюнхенская команда проиграла со счетом 0:1. В ответной игре была зафиксирована ничья – 1:1.

«Я думаю, что по сравнению с первым матчем мы сыграли действительно хорошо. Мы не позволили сопернику создать слишком много моментов.

У них действительно было несколько моментов, и они забили свой гол, так что поздравляю их. Что касается нас, то нам не хватало удачи, и мы не забили тех голов, которые нам были нужны.

Нас взбесил вылет, потому что, как я уже сказал, по сравнению с первым матчем мы играли действительно хорошо. Но это футбол, нужно двигаться дальше. Прямо сейчас нам нужно выиграть чемпионат», – сказал защитник «Баварии» BeIN Sports.