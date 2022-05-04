Лам о «Баварии»: «Одного трофея мало. В 1/4 финала ЛЧ можно проиграть, но не 7-й команде Ла Лиги»

Теги Бавария Филипп Лам бундеслига Германия Кубок Германии Вильярреал Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Бывший защитник «Баварии» Филипп Лам на двойку оценил сезон клуба.

В немецкой системе школьного образования такая оценка соответствует категории «хорошо». Единица считается высшим баллом.

«Когда ты становишься чемпионом, завоевываешь титул, это очень даже хорошо.

Но все мы знаем, что этого недостаточно в долгосрочной перспективе, особенно если ты берешь лишь один трофей и вылетаешь из Кубка Германии во втором раунде. И в четвертьфинале Лиги чемпионов можно проиграть, но не седьмой команде Ла Лиги.

Но тут я ничего нового не скажу. Всем это понятно и все знают, на что претендует «Бавария», – отметил экс-капитан.

Только четыре тренера не выиграли с «Баварией» Бундеслигу за последние 30 лет. Лузеры?

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