Румменигге о вылете «Баварии»: «Нельзя сказать, что «Вильярреал» прошел незаслуженно, Эмери соображает в матчах на вылет»

Карл-Хайнц Румменигге назвал шоком вылет «Баварии» из Лиги чемпионов.

Мюнхенцы уступили «Вильярреалу» в 1/4 финала по сумме двух матчей (0:1 на выезде, 1:1 дома).

«Весь стадион был шокирован голом «Вильярреала» на 88-й минуте. Все уже думали, что будет дополнительное время, и там наша команда продолжит атаковать. Но после ответного гола все было кончено, мы вылетели из турнира. Это был шок.

Если вспомнить обе игры, нельзя сказать, что «Вильярреал» прошел незаслуженно. В первом матче был неудачный день «Баварии», но счет 0:1 оставался не самым плохим результатом.

В ответной игре испанцы отчаянно защищались и хоть стадион был недоволен попытками тянуть время, все же «Вильярреал» – это опытная команда.

Возможно, была какая-то недооценка, но показал хороший футбол в Испании. И к тому же это отражает расклад сил в Европе.

Я давно слежу за , все знают, что он соображает в матчах на вылет», – отметил бывший генеральный директор мюнхенского клуба.

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