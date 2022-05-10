«Локомотив» о «Казанке»: «Объединение с молодежной командой – один из вариантов. Окончательного решения нет»

В «Локомотиве» прокомментировали информацию о закрытии «Казанки».
«В настоящий момент руководство клуба рассматривает варианты реформирования системы подготовки футболистов.
Они нацелены в первую очередь на повышение конкурентоспособности молодых игроков, на их подготовку к игре на высоком уровне.
Объединение игроков «Казанки» и молодежной команды – один из возможных вариантов. Окончательного решения нет. Когда будет конкретика – сообщим», – заявили в пресс-службе «Локомотива».
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