Цорн о фарме «Локо» в ФНЛ-2: «Решение еще не принято. Рассматривается объединение молодежки и «Казанки» в одну команду»

Спортивный директор рассказал о реформе системы клуба.

— Мы хотим оптимизировать вертикаль. Решения окончательного нет. То, что будем расформирование «Казанки», как везде об этом говорят, это не так. Расформирования не будет.

Единственный вариант, который рассматривается, это оптимизация: соединение молодежки и «Казанки» в одну команду. То есть не будет такого, что мы раздадим футболистов. Есть цель создать одну боеспособную команду.

— Но команды во втором дивизионе не будет?

— Решение еще не принято, – сказал Цорн.