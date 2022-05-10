«Локомотив» закроет «Казанку» («СЭ»)

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«Локомотив» принял решение расформировать «Казанку»

Руководство клуба считает, что молодежной команды будет достаточно для развития игроков, сообщает «Спорт-Экспресс».

8 мая генеральный директор «железнодорожников» Владимир Леноченко сообщил журналистам, что решение по «Казанке» еще не принято и клуб подал документы на лицензирование в ФНЛ-2.

В данный момент фарм-клуб «Локо» занимает 12-е место с 11 очками в турнирной таблице группы 2А ФНЛ-2.

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