«Локомотив» закроет «Казанку» («СЭ»)

принял решение расформировать «Казанку».

Руководство клуба считает, что молодежной команды будет достаточно для развития игроков, сообщает .

8 мая генеральный директор «железнодорожников» Владимир Леноченко сообщил журналистам, что решение по «Казанке» еще не принято и клуб подал документы на лицензирование в ФНЛ-2.

В данный момент фарм-клуб «Локо» занимает 12-е место с 11 очками в турнирной таблице группы 2А ФНЛ-2.

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