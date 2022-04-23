Цорн о Лоськове и Пашинине: «В «Локо» планируется оптимизация вертикали, подбираем проект для них»

Спортивный директор высказался о будущем .

«С Димой мы в контакте. На той неделе он пытался мне дозвониться, меня просто не было в Москве. Я ему сказал, что перезвоню на этой неделе.

У нас есть планы такие, что мы предложили Пашинину и Лоськову работать в структуре как специальные тренеры линии обороны и атаки. Они на тот момент отказались.

На данный момент мы планируем оптимизацию вертикали клуба и юношеского футбола и просто пытаемся подобрать правильный проект для них, очень хотим их оставить в составе клуба и доверить команду. Какую команду – как решится, так сразу и объявим.

То, что расформировка «Казанки» будет, как об этом спекулируют и говорят, – это не так. Расформировки не будет. Единственный вариант, который сейчас обсуждается, – это оптимизация с точки зрения того, чтобы объединить молодежный состав с «Казанкой» в одну команду. Не то что мы просто раздадим футболистов и закроем проект. Обсуждение идет о том, чтобы сделать конкурентоспособную команду», – сказал Цорн.