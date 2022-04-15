«Локомотив» может объединить «Казанку» с молодежной командой

«Локомотив» прокомментировал информацию о возможном закрытии фарм-клуба.

Сегодня появились сведения, что , выступающая в ФНЛ-2, может быть расформирована, так как «Локо» переходит в режим экономии.

«Менеджмент клуба ведет постоянную работу по сохранению и повышению конкурентоспособности в текущей ситуации, а также обсуждает различные варианты выстраивания единой вертикали развития молодежи.

Одной из рассматриваемых опций является объединение «Казанки» и молодежной команды», – сообщили в пресс-службе московской команды.