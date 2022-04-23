Лоськов о «Локомотиве»: «Оптимизация тренерского состава, сказали. Обещали предложение – ни звонка, ни сообщения нет»

рассказал, каковы перспективы его работы в .

– Вы сказали про то, что ждете звонка. Цорн говорит, что уже предложил вам что-то. Был ли какой-то контакт?

– Мы разговаривали второй раз. Говорили о том, как видим дальнейшую ситуацию в клубе. Они сказали, что для них это интересное предложение и они скажут нам свое через неделю. Пошла вторая неделя. Ни звонка, ни сообщения нет, тишина.

– Насколько адекватно менять вас?

– Не ко мне вопрос. Задайте вопрос руководству клуба. Они решают. Они принимают решения, они отвечают за результат. Какие к нам вопросы? Они решили так, значит, так. Все.

– Какое видение предложили?

– Предложили тренировать «Казанку».

– А если ее не будет теперь?

– Не знаю.

– Вы готовы были пойти с Пашининым в тандеме?

– Конечно. Работать.

– Интересно ли пойти на более высокий уровень в ?

– Будет предложение, тогда обсудим.

– Сколько вы готовы еще ждать «Локомотив»?

– У меня действующий контракт.

– Вы в итоге поняли все действия?

– Эти вопросы к руководству клуба, к ним. Цорн, они вместе принимают решение. Почему они это делают, я не знаю. Нам сказали, что это оптимизация тренерского состава. Мы оптимизировались, – сказал Лоськов, ранее исполнявший обязанности главного тренера «Локомотива».

Новый главный в «Локо» – тренер вратарей Хапов. А Лоськов и Пашинин вообще отстранены от основы