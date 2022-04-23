Лоськов о «Локомотиве»: «Оптимизация тренерского состава, сказали. Обещали предложение – ни звонка, ни сообщения нет»

Дмитрий Лоськов рассказал, каковы перспективы его работы в «Локомотиве».
– Вы сказали про то, что ждете звонка. Цорн говорит, что уже предложил вам что-то. Был ли какой-то контакт?
– Мы разговаривали второй раз. Говорили о том, как видим дальнейшую ситуацию в клубе. Они сказали, что для них это интересное предложение и они скажут нам свое через неделю. Пошла вторая неделя. Ни звонка, ни сообщения нет, тишина.
– Насколько адекватно менять вас?
– Не ко мне вопрос. Задайте вопрос руководству клуба. Они решают. Они принимают решения, они отвечают за результат. Какие к нам вопросы? Они решили так, значит, так. Все.
– Какое видение предложили?
– Предложили тренировать «Казанку».
– А если ее не будет теперь?
– Не знаю.
– Вы готовы были пойти с Пашининым в тандеме?
– Конечно. Работать.
– Интересно ли пойти на более высокий уровень в РПЛ?
– Будет предложение, тогда обсудим.
– Сколько вы готовы еще ждать «Локомотив»?
– У меня действующий контракт.
– Вы в итоге поняли все действия?
– Эти вопросы к руководству клуба, к ним. Цорн, они вместе принимают решение. Почему они это делают, я не знаю. Нам сказали, что это оптимизация тренерского состава. Мы оптимизировались, – сказал Лоськов, ранее исполнявший обязанности главного тренера «Локомотива».
Новый главный в «Локо» – тренер вратарей Хапов. А Лоськов и Пашинин вообще отстранены от основы