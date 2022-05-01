Соболев сделал дубль впервые в этом сезоне РПЛ – в 27-м туре

сделал первый дубль в нынешнем розыгрыше .

В матче 27-го тура чемпионата России нападающий забил два гола «Крыльям Советов» и помог своей команде одержать волевую победу (2:1).

У 25-летнего форварда в этом сезоне Премьер-лиги еще не было матчей с двумя или более голами, однако дважды он отметился дублями в .

Это 8-й гол Соболева за «Спартак» в этой РПЛ, а всего он забил за клуб уже 24 гола и обошел по этому показателю (23). У Йордана Ларссона, и по 22 мяча.