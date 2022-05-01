Соболев о разговорах про низкое место «Спартака»: «Некоторые хотят похайпиться, появляются вбросы»

высказался о низкой позиции «Спартака» в турнирной таблице .

Дубль 25-летнего форварда принес красно-белым победу над «Крыльями Советов» в матче 27-го тура чемпионата России (2:1).

«Если сравнивать первый и второй таймы – это две разные игры. Когда я после первого тайма сказал, что наша игра безобразная, я примерно понимал, что мы изменим игру. Я очень рад, что в такой тяжелой игре мы смогли сыграть совсем по-другому.

В перерыве высказали друг другу, но повышенных тонов не было. Просто высказали, что вот, давайте соберемся, так нельзя. Тренер сказал, как нужно играть, и мы это воплотили.

Объятия с Ваноли после непростого периода, когда я был на скамейке? Я недавно говорил, что у меня никогда нет обид на тренера. Это моя работа. Если мне дают 5 минут, значит, нужно сделать так, чтобы в следующий раз дали 10. Это спорт, если будешь делать все хорошо – будешь играть.

Разговоры о низком месте «Спартака»? – это самый больший клуб в России, некоторые хотят похайпиться на нем, поэтому появляются всякие вбросы. Мы на это внимание не обращаем, идем от игры к игре», – сказал Соболев.