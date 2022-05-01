«Спартак» пробил 7-й пенальти в этой РПЛ. Чаще это делали лишь «Краснодар», «Динамо», «Зенит» и «Ростов»

«Спартак» с пенальти сравнял счет в матче против «Крыльев Советов».

На 61-й минуте в ворота самарского клуба был назначен пенальти после того, как Александр Солдатенков сфолил против Шамара Николсона в своей штрафной. Александр Соболев реализовал этот 11-метровый.

«Спартак» пробил седьмой пенальти в текущем розыгрыше и реализовал пять из них. Чаще пенальти в этом сезоне били лишь (12), , и «Ростов» (все – по 9). В пользу «Сочи» и «Уфы» назначили по 7 пенальти, как и в случае со .

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Спартаком» и «Крыльями» (1:1, второй тайм). На сайте можно посмотреть игру в прямом эфире.