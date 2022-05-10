Сергей Терехов: «Россию разбанят рано или поздно. Уверен, это не навсегда, все будет нормально»

высказался об отстранении России от международных турниров.

– После прошлого тура УЕФА объявила о санкциях в отношении российского футбола: сборные отстранены от европейских турниров, клубы тоже. Была в рядах «Сочи» подавленность от того, что, даже завоевав медали, вы не попадете в еврокубки?

– Безусловно, это неприятно. Но все ребята – максималисты. Мы на тот момент 27 туров выполняли свою работу. Хотим ее выполнить до конца и получить медали, потому что это очень почетно и будет очень хорошим достижением для «Сочи».

– Насколько сильным ударом стало для вас отстранение сборной России от стыковых матчей ?

– Конечно, когда тебя в 31 год впервые вызывают в сборную и появляется шанс попасть на чемпионат мира, это сильный удар. Потому что, объективно говоря, такой возможности больше не предоставится. Но это жизнь, ничего не поделаешь. Надо дальше играть, приносить пользу команде.

Я все равно уверен, что это не навсегда. Рано или поздно нас разбанят. Дай бог, чтобы скорее. И я думаю, все будет нормально.

– Может быть, доиграете до 40 лет и попадете на чемпионат мира 2026 или 2030 года?

– Да, у меня есть один хороший товарищ, с которым я играл, – это Адесойе Ойеволе. Он сейчас в 39 лет играет за «Оренбург» в основном составе. Поэтому я буду равняться на него, – сказал защитник с улыбкой.

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