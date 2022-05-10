Терехов о борьбе «Сочи» с «Зенитом» за титул в следующей РПЛ: «Все возможно, думаю. Почему нет?»

считает, что «Сочи» сможет побороться с «Зенитом» за победу в .

Сейчас южане делят 2-е место в таблице чемпионата с «Динамо». Обе команды набрали по 52 очка за 28 туров.

– У вас лично это будет первая медаль в большом футболе? Есть мандраж от близости такого успеха в 31 год?

– Да, для меня это первая медаль в РПЛ. Но я выигрывал вторую лигу, дважды побеждал в первой. Так что для меня выигрывать медали не впервой. Но, думаю, любому спортсмену хочется внести свою фамилию в историю чемпионата России, выиграть медаль. Это – на всю жизнь.

– С учетом такого прогресса у «Сочи» есть шанс побороться с за чемпионство, если вы сохраните и усилите состав?

– Я думаю, все возможно. Почему нет? Все зависит как от нас, так и от руководства. Но так далеко заглядывать нет смысла, потому что никто не знает, какой будет следующий сезон. Сейчас все мысли – об оставшихся двух турах.

– Ходят слухи об интересе «Спартака» и ЦСКА к вашему главному тренеру . Может быть, есть интерес и к футболистам. Как это прокомментируете?

– Я думаю, это классическая история концовки чемпионата, когда подкидываются разные новости, что кто-то куда-то уходит. Это делается, чтобы как-то расшатать команду. Но у нас достаточно опытный коллектив, чтобы обращать на это внимание. Так что думаю, что футболисты сейчас не особо читают прессу.

Все сосредоточены на результате, потому что такой шанс выпадает не каждый год. Поэтому думаю, никто на слухи не обращает внимания.

– Сильно «Сочи» помогло то, что в марте вам удалось удержать всех легионеров?

– Я думаю, у нас никто легионеров не удерживал. Все ребята сознательные, сами добровольно сделали свой выбор. Хорошо, что они остались и помогают нам, – сказал левый защитник .

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