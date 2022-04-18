Сергей Терехов: «В Европе менталитет другой, они выходят на матч – улыбаются. И посмотреть на русских – все нахмуренные. Для нас футбол – работа, для них – игра»

рассказал о проблемах в российском детском футболе.

– Когда вы выходили в первом матче за московское «Динамо», у вас тряслись ноги. Вы сказали, что это идет с детского футбола: тренеры давят и орут, если что-то сделаешь не так. Объясните развернуто.

– Во многом наш менталитет закладывается в детском футболе. Там все заточено на результат, потому что от результата зависит зарплата тренеров. В детском футболе ты забил гол, тренер говорит: «Давайте назад, играйте попроще». Как говорится, подальше от ворот, поближе к премиальным.

В Европе менталитет совсем другой с детства. Им позволяют развиваться, обыгрывать, им счет не важен. Им главное развить личность, чтобы дети получали удовольствие от футбола. Они растут в этой среде, и у них другое восприятие футбола.

Они выходят на матч – улыбаются. И посмотреть на русских футболистов – брови домиком, все нахмуренные, нашатырным спиртом обнюханные. Идут как на войну.

В этом вся разница. Для нас футбол – работа, для них – игра.

– Вы научились получать удовольствие?

– В последние два года – да, стараюсь. Даю себе установку, что выхожу играть. Карьера не будет длиться вечно, ты должен получить максимальное удовольствие. Понятно, что надо бегать, отбирать, но через работу наслаждаться. Чтобы тебе нравилось, во что ты играешь.

– При этом перед матчем вы все равно сосредоточены.

– Потому что это заложено с детства. Когда ты всю жизнь максимально настроен, невозможно начать улыбаться и смеяться. Это не перестроить.

Но более молодое поколение – Захарян и Тюкавин – уже другие. Они не боятся: обыгрывают и отдают, улыбаются, если отдали неточную передачу. Да, ошиблись, но они пытались, и им нравится, что они делают на поле.

– На вас в детстве тоже орали?

– Наш тренер был максимально мягким. Его принцип – в игре не кричать и особо не подсказывать. Во-первых, не докричишься. Во-вторых, до игры есть неделя, за которую можно все объяснить. Если в игре это не выполняют, криками ничего не исправить. Спокойно можно поговорить в перерыве.

Но с 8-летнего возраста перед нами стояла задача – выиграть чемпионат города. Неважно, какими способами. Забили один гол, давайте все назад.

Это неправильно. Игры на результат по детям нужно отменять и развивать личности. Все профессионалами не станут, но люди хотя бы начнут любить игру, – сказал защитник и сборной России.

«Все хотят жить в достатке, как в Европе, но пока у нас пенсии по 12 тысяч». Честное интервью футболиста, который попал в сборную в 31