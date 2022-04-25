«Челси» интересен Гвардиол. Защитник «Лейпцига» рассматривается как замена Рюдигеру

Защитник Йошко Гвардиол может покинуть «Лейпциг» и продолжить карьеру в .

Как сообщает Get German Football News со ссылкой на Sky Sport Deutschland, рассматривает 20-летнего футболиста в качестве замены Антонио Рюдигеру, покидающему команду летом в качестве свободного агента.

Отмечается, что главному тренеру «синих» Томасу Тухелю очень нравится игра Гвардиола.

Пока переговоров между сторонами не было. Хорватский футболист доволен игрой за и не стремится его покинуть после первого же сезона.

В нынешнем сезоне Гвардиол провел 28 игр в Бундеслиге и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.