«Челси» интересен Гвардиол. Защитник «Лейпцига» рассматривается как замена Рюдигеру

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Защитник Йошко Гвардиол может покинуть «Лейпциг» и продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Get German Football News со ссылкой на Sky Sport Deutschland, «Челси» рассматривает 20-летнего футболиста в качестве замены Антонио Рюдигеру, покидающему команду летом в качестве свободного агента.

Отмечается, что главному тренеру «синих» Томасу Тухелю очень нравится игра Гвардиола.

Пока переговоров между сторонами не было. Хорватский футболист доволен игрой за «Лейпциг» и не стремится его покинуть после первого же сезона.

В нынешнем сезоне Гвардиол провел 28 игр в Бундеслиге и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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