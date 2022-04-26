У Лукаку есть сомнения о будущем в «Челси». Он проведет переговоры с клубом

Положение Ромелу Лукаку в «Челси» остается неопределенным.

Источники, близкие к лондонскому клубу, описывают ситуацию как «кошмар» для новых владельцев. У бельгийца есть сомнения по поводу своего будущего в «Челси». Ожидается, что он проведет переговоры по этому вопросу с клубом.

В «Челси» полагают, что Лукаку может пойти на пользу полная предсезонка под руководством . В прошлом году Ромелу не участвовал в подготовке «Челси» к сезону.

При этом тренер считает, что форварду придется быть полностью вовлеченным в работу и быть готовым к борьбе за место в стартовом составе, пишет The Telegraph.

И «Челси», и Лукаку придется понести значительные финансовые потери, чтобы организовать переход в другой клуб в ближайшее трансферное окно. Напомним, минувшим летом «Челси» заплатил за игрока рекордные 97,5 млн фунтов, зарплата форварда в клубе – 325 тысяч фунтов в неделю.

Сообщалось, что Лукаку хочет вернуться в «Интер».

В этом сезоне 28-летний футболист забил 12 голов в 39 матчах за «Челси» во всех турнирах. Его статистика – здесь.

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