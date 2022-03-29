Вернер хочет уйти из «Челси». Его оценивают в 40 млн евро

хочет покинуть «Челси».

По данным Sport1.de, немецкий форвард и его советник Фолькер Штрут уже работают над трансфером.

Контракт Вернера с «Челси» рассчитан до 2025 года, однако ни клуб, ни тренер не станут препятствовать уходу немца, если поступит хорошее предложение. Форварда оценивают в 40 миллионов евро.

Напомним, что сейчас «Челси» не разрешается вести переговоры о трансферах. Это связано с санкциями, наложенными на владельца клуба Романа Абрамовича.

Несмотря на это, Штрут самостоятельно ведет переговоры с несколькими клубами. В их числе – дортмундская , которая ищет форварда в рамках подготовки к скорому уходу Эрлинга Холанда. Однако боссы немецкого клуба не уверены, что Вернер – подходящий вариант усиления атаки. Сейчас они сконцентрированы на трансфере Карима Адейеми из «Ред Булл Зальцбург».

Большой проблемой станет зарплата, которую Вернер получает в «Челси». Сейчас он зарабатывает около 16 млн евро до уплаты налогов. Больше в лондонском клубе получают только Ромелу Лукаку, Кай Хавертц и Нголо Канте.

В этом сезоне 26-летний нападающий забил 7 голов в 28 матчах за . Его статистика – здесь.