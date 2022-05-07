Ваноли о 3:1 с «Уралом»: «Первый тайм провели отлично – создавали моменты, уверенно сыграли в защите. Во втором испытывали трудности при владении мячом»

Главный тренер подвел итоги матча с (3:1).

– Первый тайм мы провели отлично. Качественная игра впереди позволила нам создавать моменты. В защите тоже очень уверенно сыграли. Хоть мы и мало тренировали эту схему, но четыре защитника сыграли сегодня хорошо. Второй тайм начали неплохо, но испытывали определенные трудности при владении мячом.

Что касается замен, мы поменяли Промеса и Мозеса. Они вернулись после травмы и не были готовы проводить полный матч. Благодарен футболистам за игру.

– В чем был ключевой момент? Что позволило победить?

– Здесь хотел бы отметить наши действия и в обороне, и в нападении. У нас отличные футболисты. Сегодня нам нужно было проявить смелость и характер, чтобы использовать четырех игроков впереди. Помимо тех, что у нас были на поле, также были Бакаев и Игнатов, которые также могут прибавить в атаке.

– Первый тайм завершился со счетом 3:0. Но во втором тайме команда как будто что-то потеряла. Что произошло?

– Да, во втором тайме нам не хватало контактности. Поэтому мы перешли на схему с пятью защитниками, чтобы усилить наши действия в обороне. Было непросто, нам не удавалось как следует контролировать мяч в середине поля. Также мы не реализовывали моменты, которые создавали, – сказал Ваноли.

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