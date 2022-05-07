Ваноли о 3:1 с «Уралом»: «Выбрали более атакующую тактику и в первом тайме показали себя значительно лучше»

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Паоло Ваноли объяснил выбор тактики на игру против «Урала».

«Спартак» одержал победу в матче 28-го тура РПЛ со счетом 3:1.

«У нас есть качественные игроки в атаке: Промес, Бакаев, Мозес, два отличных нападающих. Выбрали более атакующую тактику. И в первом тайме показали себя значительно лучше.

Но нам было непросто играть на флангах. Квинси и Виктор возвращались после травм. Поэтому потом пришлось вернуться к старой схеме», – сказал главный тренер «Спартака» в эфире «Матч Премьер». 

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