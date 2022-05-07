Гогличидзе о конкуренте «Зенита» в следующем сезоне: «Спартак». Это клуб с именем, историей. «Динамо», ЦСКА и «Локомотив» тоже должны навязывать конкуренцию»

Лео Гогличидзе считает, что «Спартак» сможет навязать конкуренцию в следующем сезоне.

– Читал, что про «Урал» писали: «Команда, убившая чемпионскую интригу»?

– Слышал такое, но мало на это обращаю внимания. Да, обыграли . После матча даже посочувствовал своему другу Даниилу Фомину, что мы забрали у них этот шанс. Он сказал: «Ну, что делать? Это футбол, так бывает, идем дальше». Ничего, теперь в Кубке поболею за «Динамо».

– Твое мнение – чемпионская интрига в этом сезоне реально была?

– Думаю, да. Считаю, «Динамо» навязало хорошую конкуренцию. При этом я поражен тем, как у них раскрылись молодые футболисты: Захарян, Тюкавин, Грулев. Понятно, что «Зенит» на данный момент сильнее всех, а вот как будет в следующем сезоне – посмотрим.

– Видишь в России команду, которая реально может на дистанции составить конкуренцию «Зениту»?

– Думаю, такой командой в следующем сезоне должен стать . Это клуб с именем, историей, с финансами у них на фоне остальных тоже все достаточно неплохо. И, конечно, «Динамо», и тоже должны навязывать конкуренцию, – сказал защитник «Урала».

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