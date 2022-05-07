«Спартак» на 8 очков оторвался от зоны стыков. У «Рубина», «Химок» и «Нижнего» осталось по 3 игры

«Спартак» добился победы над «Уралом» (3:1) в рамках 28-го тура Премьер-лиги.

Московский клуб увеличил свой отрыв от команд, находящихся в зоне стыковых матчей.

На счету 37 очков после 28 игр чемпионата. У занимающего 14-ю позицию в таблице осталось 27 баллов, и эта команда уже не сможет догнать москвичей.

Места с 11-го по 13-го делят «Нижний Новгород», «Химки» и . В активе каждой из этих команд 29 очков после 27 туров, и они еще сохраняют математические шансы обойти «Спартак», поскольку провели на матч меньше, чем москвичи.

Благодаря сегодняшней победе над «Уралом» красно-белым удалось подняться на 8-е место в Премьер-лиге, опередив в таблице (34 очка) и (35), однако у этих клубов также остается по матчу в запасе.

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