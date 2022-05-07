Каррера о Зареме: «Полностью понимаю ее разговоры про судей. Работая в «Спартаке», всеми силами стараешься защищать интересы клуба»

высказался о критике в адрес судей со стороны .

«Федун был очень рад, когда мы выиграли чемпионат [в 2017 году]. А я был рад сделать так, чтобы он так радовался! Хотел бы поблагодарить его за ту возможность, которую он мне дал. Именно благодаря ему я стал тренером «Спартака». Это был первый человек, который назначил меня не ассистентом, а именно главным тренером.

Что касается Заремы Салиховой, то я видел ее один раз, когда мы возвращались с какого-то матча в Европе. Но лично с ней не знаком, мы даже ни разу с ней не разговаривали.

Ее критика в адрес судей? Когда работаешь в «Спартаке», всеми силами стараешься защищать интересы своего клуба. Это естественно. Я полностью понимаю ее разговоры про судей», – сказал бывший главный тренер .

Блог Заремы Салиховой на Sports.ru

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