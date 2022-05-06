Селихов об отстранении российских команд: «Нет смысла грустить, надо наслаждаться жизнью и играть в футбол»

высказался об отстранении российских команд на сезон-2022/23.

– Российские клубы и сборную отстранили от международных соревнований на следующий сезон. Как это воспринял?

– Это было понятно еще месяц назад. Другого исхода не ожидал. Меня это не удивило.

– Через четыре года тебе будет 32. Не думаешь, что это был твой последний шанс попасть на чемпионат мира?

– Скорее да, чем нет. Конечно, хотелось бы, но… Тут нет смысла грустить, надо наслаждаться жизнью и играть в футбол.

Что мы можем сделать? Писать петиции какие-то? Если это поможет, готов подписать.

Конечно, обидно. И за этот сезон тоже. У нас был хороший групповой этап, хотели попробовать свои силы в 1/8 Лиги Европы. Но от футболистов в данной ситуации ничего не зависело, к сожалению, – сказал вратарь .