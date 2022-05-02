Владислав Радимов: «Динамо» не готово к чемпионской гонке. Из-за молодости, думаю»

объяснил, почему «Динамо» не сумело опередить «Зенит» в чемпионской гонке .

оказалось не готово к чемпионской гонке. Думаю, что из-за молодости. Команда проделала хорошую работу, но они оказались не готовы. Когда молодежь станет поопытнее, то клуб будет бороться за чемпионство.

Если бы в селекции были опытные игроки, которые уже бы боролись за чемпионство, то было бы лучше. Такие молодые игроки, как Захарян и Тюкавин, должны быть уверены в своих силах. Приход Смолова не пошел на пользу в данный момент. Он мастер, но молодежь осталась в тени.

«Зенит»? Конкуренции нет, они явные фавориты. Забрали свое. Никаких скандалов не вылезало наружу, работа выстроена, игроки подбираются на те позиции, которые выбирает тренер. Плюс болельщики со всего города.

«Спартак» решил проблемы с попаданием в стыки. Не самая приятная ситуация в год столетия. Но первый тайм (матча с «Крыльями Советов» – прим. Sports.ru) «Спартак» провалил. Хорошо, что к перерыву уступали только 0:1. Будь больше, не факт, что исправили бы.

Молодцы организаторы, что чествовали ветеранов клуба. «Спартак» духом переломил игру во втором тайме. Они вышли с горящими глазами. Надо было заряжать команду и на первый тайм.

Невозможно объяснить такие разные таймы. должен всегда играть с духом победителя. У это сейчас есть. Новые игроки пропитываются этим, поэтому команда четвертый раз подряд побеждает», – сказал бывший капитан петербургской команды.