Селихов о коридоре для «Зенита»: «Когда «Спартак» был чемпионом нам никто нигде не делал, по-моему»

высказался о чемпионском коридоре для «Зенита».

– Скоро матч с . Как думаешь, «Спартак» должен сделать чемпионский коридор?

– Не знаю. Когда мы становились чемпионами, по-моему, нам никто нигде не делал чемпионский коридор, – сказал вратарь «Спартака».

Матч «Спартак» – «Зенит» в рамках 29-го тура пройдет 15 мая в Москве.

«Спартак» отказался от чемпионского коридора для «Зенита». Почему об этом заговорили? И как делают в других лигах?

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