Селихов о коридоре для «Зенита»: «Когда «Спартак» был чемпионом нам никто нигде не делал, по-моему»

Александр Селихов высказался о чемпионском коридоре для «Зенита».
– Скоро матч с «Зенитом». Как думаешь, «Спартак» должен сделать чемпионский коридор?
– Не знаю. Когда мы становились чемпионами, по-моему, нам никто нигде не делал чемпионский коридор, – сказал вратарь «Спартака».
Матч «Спартак» – «Зенит» в рамках 29-го тура РПЛ пройдет 15 мая в Москве.
«Спартак» отказался от чемпионского коридора для «Зенита». Почему об этом заговорили? И как делают в других лигах?
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