Губерниев призвал «Спартак» сделать коридор для «Зенита»: «Нужно уважать соперника, тем более когда ты на 10-м месте. Когда «Спартак» станет чемпионом, ему отплатят той же монетой»

считает, что «Спартаку» стоит организовать коридор почета для «Зенита».

Команды встретятся в 29-м туре 15 мая. Клуб из Санкт-Петербурга выйдет на игру в статусе чемпиона России в сезоне-2021/22.

«Нужно уважать соперника, тем более когда ты на десятом месте, а соперник чемпионом стал. нужно наступить на горло собственной песне и проявить гибкость.

Потом «Спартак» станет чемпионом, и «Зенит» отплатит той же монетой, и будет классно. На следующий год любая команда может стать чемпионом, даже «Химки» и «Урал».

А сейчас красно-белые нервничают: они на десятом месте, еле-еле обезопасили себя от зоны вылета, им надо кубок брать, сезон-то провальный. Поэтому они сейчас не всегда держат удар и не всегда проявляют гибкость и великодушие, а , наоборот, с позиции сильного поглядывает на «Спартак» свысока и, без всякого сомнения, имеет на это право», – сказал комментатор .