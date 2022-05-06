Салах про 1:3 от «Реала» в финале ЛЧ: «Я был разочарован и подавлен, но то поражение пошло нам на пользу»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Мохамед Салах Футбол

Мо Салах вспомнил о поражении от «Реала» в финале Лиги чемпионов-2017/18.

Вингер «Ливерпуля» в той игре получил травму в первом тайме в результате единоборства с Серхио Рамосом и был заменен. Победу в итоге одержал испанский клуб (3:1).

«Я чувствовал такое разочарование, был так подавлен. «Ну же, давай, только не в этом матче!» Но время лечит.

Я решил некоторые рабочие вопросы, а потом отправился в отпуск. Тогда я просто спросил у себя: «Чего ты хочешь? Продолжать плакать и грустить из-за этого, хоть это и тянет тебя вниз? Или хочешь вернуться?» И я вернулся лучшим способом из возможных. Поэтому мы сейчас и здесь.

После того матча у нас была встреча, и тренер говорил с нами в ходе предсезонки. Мы так горели желанием выиграть Лигу чемпионов в следующем сезоне, к победе в АПЛ мы были тоже близки.

Думаю, у этого были и положительные стороны. В поражениях нет ничего хорошего, но нам оно пошло на пользу», – сказал Салах.

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