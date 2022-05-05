Салах об игре с «Реалом» в ЛЧ: «Пора взять реванш. Было грустно, когда «Ливерпуль» проиграл в 2018-м»

Нападающий хочет обыграть в финале .

– Возможен ли квадрупл?

– Думаю, да. Не все в наших руках, надо выиграть все свои матчи и надеяться на потерю очков «Манчестер Сити». У них прекрасная команда, прекрасный тренер, уверен, они хотят побеждать и дальше. Однако все возможно. У нас такой настрой: мы можем выиграть любой трофей.

Я очень взволнован в связи с выходом в финал ЛЧ, как и вся команда, уверен. Не сомневаюсь, что матч будет сложным, мадридцы обыграли множество сильных команд. Нам нужно просто сосредоточиться на игре.

– Хотите взять реванш?

– Да. Да, ведь мы проиграли в 2018-м, это был грустный день. Пора взять реванш, – сказал Салах на церемонии вручения ему приза лучшему футболисту года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов.

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