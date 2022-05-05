Салах о выходе «Реала» в финал ЛЧ: «У нас есть нерешенный вопрос»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Серхио Рамос Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Мохамед Салах Футбол

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах предвкушает финал Лиги чемпионов против «Реала».

После победы «Мадрида» над «Ман Сити» египтянин написал у себя в инстаграме: «У нас есть нерешенный вопрос».

В 2018 году «Ливерпуль» и «Реал» встречались в финале Лиге чемпионов. Салах в той игре получил травму в первом тайме в результате единоборства с Серхио Рамосом и был заменен. Победу в итоге одержал испанский клуб (3:1).

В этом году «Ливерпуль» и «Реал» сыграют в финале ЛЧ в Париже 28 мая.

Мохамед Салах: «Хочу сыграть с «Реалом» в финале ЛЧ. Цель «Ливерпуля» – квадрупл»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные