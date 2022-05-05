Салах о выходе «Реала» в финал ЛЧ: «У нас есть нерешенный вопрос»

Вингер предвкушает финал Лиги чемпионов против «Реала».

После победы над египтянин написал у себя в инстаграме: «У нас есть нерешенный вопрос».

В 2018 году «Ливерпуль» и «Реал» встречались в финале Лиге чемпионов. Салах в той игре получил травму в первом тайме в результате единоборства с и был заменен. Победу в итоге одержал испанский клуб (3:1).

В этом году «Ливерпуль» и «Реал» сыграют в финале ЛЧ в Париже 28 мая.

Мохамед Салах: «Хочу сыграть с «Реалом» в финале ЛЧ. Цель «Ливерпуля» – квадрупл»