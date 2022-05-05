Ловрен – Салаху о «нерешенном вопросе» с «Реалом»: «100%, брат. Если Мо чего-то хочет, то получает это»

Деян Ловрен поддержал перед финалом Лиги чемпионов.

После выхода в финал турнира вингер написал: «У нас есть нерешенный вопрос». Защитник , ранее выступавший за «Ливерпуль», ответил Салаху: «100%, брат».

Также Ловрен написал: «Если Мо чего-то хочет, то получает это. Удачи «Ливерпулю» в финале Лиги чемпионов». Этот твит он сопроводил хэштегом #paybacktime (время отплатить – с англ.).

В 2018 году «Ливерпуль» и «Реал» встречались в финале . Салах в той игре получил травму в первом тайме в результате единоборства с Серхио Рамосом и был заменен. Ловрен тогда отыграл весь матч целиком. Победу в итоге одержал испанский клуб (3:1).

В этом году «Ливерпуль» и «Реал» сыграют в финале ЛЧ в Париже 28 мая.

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