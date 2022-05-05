Ловрен – Салаху о «нерешенном вопросе» с «Реалом»: «100%, брат. Если Мо чего-то хочет, то получает это»

Деян Ловрен поддержал Мо Салаха перед финалом Лиги чемпионов.
После выхода «Реала» в финал турнира вингер «Ливерпуля» написал: «У нас есть нерешенный вопрос». Защитник «Зенита», ранее выступавший за «Ливерпуль», ответил Салаху: «100%, брат».
Также Ловрен написал: «Если Мо чего-то хочет, то получает это. Удачи «Ливерпулю» в финале Лиги чемпионов». Этот твит он сопроводил хэштегом #paybacktime (время отплатить – с англ.).
В 2018 году «Ливерпуль» и «Реал» встречались в финале Лиге чемпионов. Салах в той игре получил травму в первом тайме в результате единоборства с Серхио Рамосом и был заменен. Ловрен тогда отыграл весь матч целиком. Победу в итоге одержал испанский клуб (3:1).
В этом году «Ливерпуль» и «Реал» сыграют в финале ЛЧ в Париже 28 мая.
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