Мохамед Салах: «Роналду – лучший игрок в истории «Реала», им не хватает его голов. Они подписали Азара, но ему не везет»

Полузащитник высказался о «Реале» перед матчами 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского клуба.

– Сейчас в «Реале» нет Кейлора Наваса, или Гарета Бэйла, которые играли в финале Лиги чемпионов в 2018 году. «Мадрид» стал лучше или хуже, если сравнивать с той командой?

– Он стал другим. Они потеряли отличных игроков, как Криштиану Роналду, который является лучшим футболистом в истории этого клуба. Это человек, который забивал много голов. В то же время они подписали Азара. Эдену не везет с травмами... Но команда стала другой.

Сейчас «Реал» в четвертьфинале, у них есть отличные футболисты, но им не хватает голов Роналду. Не могу сказать, какая версия лучше. Я просто скажу, что они сейчас в 1/4 финала Лиги чемпионов, и они точно готовы к матчам. Мы должны подготовиться к этому противостоянию.

– Есть ли фаворит в паре «Ливерпуль» – «Реал»?

– Я думаю, оба клуба выходят на пик формы. Мы выиграли прошедшие матчи в чемпионов. Обе команды готовы. Это особенный турнир, и оба клуба проделывают хорошую работу в нем, – сказал Салах.

«Ливерпуль» сыграет с «Реалом» в гостях 6 апреля. Ответный матч запланирован на 14 апреля.